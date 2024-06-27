Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хвича Кварацхелия о предстоящем матче против Испании


27.06.2024   10:30


На пресс-конференции после победы над командой Португалии нападающий сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия рассказал о встрече Криштиану Роналду.

«Я взял у Роналду футболку… Перед игрой Роналду пришёл и подбодрил меня. Он великий игрок и человек. Он отлично мотивирует молодежь. Сегодняшний день тоже дал мне большой толчок. Скудетто было очень запоминающимся, но, когда играешь за свою страну – это совсем другие ощущения. Моей мечтой было когда-то сыграть в сборной, и сегодня мы прошли групповой этап чемпионата Европы», — сказал Хвича Кварацхелия.

Футболист утверждает, что после последнего матча команда обрела больше уверенности в себе:

«Это была командная победа. Мы уважаем всех, но стремимся побеждать в каждом матче. Сейчас мы очень счастливы, но с завтрашнего дня подумаем о следующем матче.

Сегодня мы написали новую страницу истории! Мы сплотились и доказали, что можем всё!

Мы хорошо знаем сборную Испании. Сегодня мы увидели, что бороться можно со всеми, а на чемпионате Европы нет простого соперника. Мы выйдем на поле, чтобы побеждать», — сказал Хвича Кварацхелия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна