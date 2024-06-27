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Хвича Кварацхелия о предстоящем матче против Испании
27.06.2024 10:30
На пресс-конференции после победы над командой Португалии нападающий сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия рассказал о встрече Криштиану Роналду.
«Я взял у Роналду футболку… Перед игрой Роналду пришёл и подбодрил меня. Он великий игрок и человек. Он отлично мотивирует молодежь. Сегодняшний день тоже дал мне большой толчок. Скудетто было очень запоминающимся, но, когда играешь за свою страну – это совсем другие ощущения. Моей мечтой было когда-то сыграть в сборной, и сегодня мы прошли групповой этап чемпионата Европы», — сказал Хвича Кварацхелия.
Футболист утверждает, что после последнего матча команда обрела больше уверенности в себе:
«Это была командная победа. Мы уважаем всех, но стремимся побеждать в каждом матче. Сейчас мы очень счастливы, но с завтрашнего дня подумаем о следующем матче.
Сегодня мы написали новую страницу истории! Мы сплотились и доказали, что можем всё!
Мы хорошо знаем сборную Испании. Сегодня мы увидели, что бороться можно со всеми, а на чемпионате Европы нет простого соперника. Мы выйдем на поле, чтобы побеждать», — сказал Хвича Кварацхелия.
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