

Вилли Саньоль: Я очень, очень счастлив

27.06.2024 10:31





Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль говорит, что сомневался в выходе в плей-офф чемпионата Европы, но команда превзошла все его ожидания.



В среду его подопечные обыграли Португалию – команду, которая находится на 68 позиций выше сборной Грузии – со счетом 2:0, выйдя в 1/8 финала своего дебютного Евро. Победу команды обеспечели голы Хвичи Кварацхелия и Георгия Микаутадзе.



«Я очень, очень счастлив. Я думал, что квалификация – это наш максимум», — сказал Саньоль на пресс-конференции.



Есть преимущества в том, чтобы быть аутсайдером турнира, добавил он.



«Когда ты «маленькая» команда на соревнованиях, тебе нечего терять… Наша единственная обязанность заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками, и я думаю, что мы достигли этого наилучшим образом. Единственное, чего мы желали перед турниром, – не сожалеть о том, что мы не играли в свой футбол и не получили удовольствия», — говорит тренер.



«Итак, у вас нет груза на плечах. Это сложно, когда вы Франция, когда вы Англия, когда вы Испания, когда вы Португалия, потому что вы находитесь под давлением, потому что люди ждут от вас победы», — добавил он.



По его словам, главным напутствием игрокам перед матчем был совет «играть в свой футбол и сохранять дисциплину».



«Некоторым игрокам я даже говорил: помните, когда вам было 16, 17, 18 лет, вы играли без единого противника, так делайте то же самое. И я думаю, что сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания», — добавил он.



Во время конференции Саньоль не смог скрыть эмоций. Он признался, что ему «не хватает слов», и он «гордится игроками», которые смогли представить Грузию наилучшим образом на всех своих матчах Евро-2024.



«Поскольку мы все еще очень сосредоточены на соревнованиях, я думаю что все еще немного сложно осознать то, что мы сделали. Вероятно, это произойдет, когда мы вернемся домой и отправимся в отпуск», — говорит тренер.



В матче 1/8 финала Грузия встретится с трехкратным победителем чемпионата Европы, Испанией. На Евро-2024 команда заняла первое место в группе В, одержав три победы в трех матчах.



«Мы не пытались перед матчем выяснить, с кем будем играть в случае победы, потому что мы не такие. Мы просто воспринимаем вещи такими, какие они есть. И Испания приближается. Испания, вероятно, лучшая команда первого раунда. Так что это еще один большой вызов для нас», — заявил Саньоль.





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