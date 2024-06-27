

Тренер сборной Португалии по футболу: Грузия победила заслуженно

27.06.2024 10:31





«Мы пытались забить гол, но не смогли, это придало им уверенности. Грузия победила заслуженно», — сказал тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, после победы грузинской сборной над Португалией на чемпионате Европы.



Мартинес утверждает, что именно гол, забитый Хвичей Кварацхелия на второй минуте первого тайма, внес сомнения в уверенности в победе сборной Португалии.



«Мы начали матч с очень низкой интенсивностью. Вскоре мы пропустили гол, который был так необходим сборной Грузии. Вратарь Мамардашвили сыграл отлично. Мы пытались забить гол, но не смогли, поэтому они обрели уверенность. Грузия заслуженно победила!



Мы работали над структурой обороны, хотели остановить их контратаки. Ранний пропущенный гол заставил нас усомниться в нашей вере. Я дал отдых некоторым игрокам, чтобы подготовиться к 1/8 финала. Грузия продемонстрировала силу и энергию. Нам нужно больше интенсивности. Это был матч, в котором Грузия играла для того, чтобы писать историю!» — сказал Мартинес.



Источник: СОВА

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