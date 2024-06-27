

Хельсинкская комиссия поздравила Грузию с исторической победой на Евро-2024

27.06.2024 11:22





Хельсинкская комиссия отреагировала в соцсети на матч Грузия-Португалия и поздравляет грузинский народ с победой.



«Мы поздравляем грузинский народ с историческим достижением. Грузию часто недооценивают, но мы знаем, что её народ сильный и Грузия принадлежит Европе. Да здравствует Грузия!», — отмечается на сайте Хельсинкской комиссии.



Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала Евро-2024, где встретится со сборной Испании.





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