

Президент: Поздравляю Грузию – Мы не только побеждаем, мы входим в Европу

27.06.2024 11:27





Поздравляем всех! Поздравляю Грузию. Мы не только побеждаем, мы входим в Европу, - пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.в соцсети.



«Это значит, что там, где есть вера, решимость, самопожертвование и воля к победе, там и победа! Поздравляем всех! Поздравляю Грузию... Мы не только побеждаем, мы входим в Европу... Отважно!», - пишет Саломе Зурабишвили.



В третьем матче группового этапа чемпионата Европы Грузия одержала историческую победу, победив сборную Португалии со счетом 2:0 и выйдя в 1/8 финала. Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на второй минуте после начала матча, а второй гол, во втором тайме, с пенальти забил Георгий Микутадзе.



30 июня Грузия встретится с Испанией в 1/8 финала.



Как известно, первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии провела против Турции 18 июня и проиграла со счетом 1:3, а второй матч, состоявшийся 22 июня со сборной Чехии, завершился ничьей, 1:1, соответственно, команда завоевала первое очко на чемпионате Европы.





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