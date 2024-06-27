

Помощник госсекретаря США: Лидеры Грузии блокируют «сложные реформы»

27.06.2024 12:08





Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен говорит, что политические лидеры Грузии блокируют «сложные реформы», необходимые для вступления страны в Европейский Союз и НАТО.



Об этом он заявил выступая в одном из комитетов Конгресса США в ходе рассмотрения бюджета на 2024-2025 финансовый год.



Как отметил О’Брайен, Европейский Союз неоднократно посылал правительству Грузии сигналы о том, что насилие против оппозиции, «закон об иностранных агентах» и предоставление контракта китайской компании на строительство порта Анаклия, угрожают пути европейской интеграции.



«Часть наших расходов идет на евроатлантическую интеграцию. За последние два года у нас произошло историческое движение консолидации. ЕС сделал предложения девяти странам, имеющим определенное будущее в ЕС. В НАТО также велись дискуссии о вступлении этих стран в союз или сближении с ним. В некоторых из этих стран мы видим определенную реакцию, например, в Грузии. Здесь лидеры блокируют сложные реформы, необходимые для вступления в ЕС и НАТО. Мы должны работать вместе, чтобы этого не произошло. Мы также видим, что Россия пытается быть очень активной в этих сферах», — сказал О’Брайен.



По его словам, более 80% граждан Грузии поддерживают путь в Евросоюз и НАТО.



«В редакции Конституции Грузии, принятой партией «Грузинская мечта», написано, что они хотят быть членом Евросоюза и НАТО. На этой неделе ЕС и мы неоднократно, публично и лицом к лицу, заявляли, что это насилие против оппозиции, «закон об иностранных агентах», присуждение контракта по порту китайской компании, угрожает пути в ЕС и НАТО, которую поддерживают более 80% граждан Грузии», — сказал О’Брайен.





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