

Политики поздравляют сборную Грузии по футболу с победой над Португалией

27.06.2024 13:53





Грузинские политики поздравляют сборную Грузии с сенсационной победой в матче над португальской командой, в рамках Чемпионата Европы. В правящей «Грузинской мечте» напомнили, что за выход из группы сборную ждет денежное вознаграждение – 30 млн лари. Столько же команда дополнительно получит, если выиграет у Испании.



«По инициативе Бидзины Иванишвили в случае победы в 1/8 финала, во встрече с Испанией, и выхода в следующий этап сборная Грузии получит в качестве награды дополнительно 30 миллионов лари. Почетный председатель «Грузинской мечты» благодарит каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу мечты», - говорится в письменном заявлении, распространенном правящей партией Грузии.



С исторической победой «крестоносцев» поздравляет и президент Саломе Зурабишвили, которая наблюдала за матчем и навестила футболистов в раздевалке:



«Это значит, что там, где есть вера, решимость, безмерное самопожертвование и воля к победе, там и победа! Поздравляем всех! Поздравляю Грузию… мы не просто побеждаем, мы входим в Европу!»



К поздравлениям присоединяется и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что ждет победы на матче с Испанией.



«Невероятные эмоции. Ребята действительно подарили нам чудо. Каждый заслуживает большего, чем просто благодарность. Это чудо. Они боролись до конца и еще раз доказали, что у грузин есть талант к футболу. Спасибо им. Это первый Чемпионат Европы, и когда ты выходишь из группы на первом Чемпионате Европы, это действительно потрясающе. Спасибо ребята, спасибо всем», - сказал Ираклий Кобахидзе.



Напомним, что сборная Грузии одержала победу в решающем матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 2:0 против Португалии. Таким образом, команда, впервые принимающая участие в европейском первенстве, вышла в плей-офф турнира.



Соперником Грузии в 1/8 финала будет сборная Испании. Матч состоится в воскресенье, 30 июня в Кельне.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





