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Пленарное заседание парламента открылось празднованием победы футбольной сборной
27.06.2024 13:55
Пленарное заседание парламента Грузии открылось празднованием победы сборной Грузии по футболу на Евро-2024.
В зале пленарного заседания развеваются грузинские флаги, а депутаты одеты в футболки сборной.
Депутаты «Грузинской мечты» исполнили в зале заседаний и песню «Улыбнись» («Конец сказки счастливый»).
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