

Пленарное заседание парламента открылось празднованием победы футбольной сборной

27.06.2024 13:55





Пленарное заседание парламента Грузии открылось празднованием победы сборной Грузии по футболу на Евро-2024.



В зале пленарного заседания развеваются грузинские флаги, а депутаты одеты в футболки сборной.



Депутаты «Грузинской мечты» исполнили в зале заседаний и песню «Улыбнись» («Конец сказки счастливый»).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





