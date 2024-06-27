|
|
|
Посольство Франции: Грузинский футбол заслуживает места среди грандов
27.06.2024 14:21
Грузинский футбол заслуживает места среди грандов! - Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Грузии.
Посольство поздравляет сборную Грузии с получением исторической путевки в 1/8 финала.
«Браво! Поздравляем сборную Грузии с выдающейся игрой на Евро-2024 и с исторической путевкой в 1/8 финала!
Мы рады, что это прекрасное европейское приключение для грузинских игроков и болельщиков продолжается.
Грузинский футбол заслуживает места среди грандов!», - отмечают в посольстве.
Напомним, что вчера сборная Грузии победила одного из фаворитов Евро-2024 сборную Португалии со счетом 2:0. Голы забили Хвича Кварацхелия и Гиорги Микаутадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна