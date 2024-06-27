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Посольство Франции: Грузинский футбол заслуживает места среди грандов


27.06.2024   14:21


Грузинский футбол заслуживает места среди грандов! - Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Грузии.

Посольство поздравляет сборную Грузии с получением исторической путевки в 1/8 финала.

«Браво! Поздравляем сборную Грузии с выдающейся игрой на Евро-2024 и с исторической путевкой в 1/8 финала!

Мы рады, что это прекрасное европейское приключение для грузинских игроков и болельщиков продолжается.

Грузинский футбол заслуживает места среди грандов!», - отмечают в посольстве.

Напомним, что вчера сборная Грузии победила одного из фаворитов Евро-2024 сборную Португалии со счетом 2:0. Голы забили Хвича Кварацхелия и Гиорги Микаутадзе.


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