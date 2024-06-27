

Посольство Франции: Грузинский футбол заслуживает места среди грандов

27.06.2024 14:21





Грузинский футбол заслуживает места среди грандов! - Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Грузии.



Посольство поздравляет сборную Грузии с получением исторической путевки в 1/8 финала.



«Браво! Поздравляем сборную Грузии с выдающейся игрой на Евро-2024 и с исторической путевкой в 1/8 финала!



Мы рады, что это прекрасное европейское приключение для грузинских игроков и болельщиков продолжается.



Грузинский футбол заслуживает места среди грандов!», - отмечают в посольстве.



Напомним, что вчера сборная Грузии победила одного из фаворитов Евро-2024 сборную Португалии со счетом 2:0. Голы забили Хвича Кварацхелия и Гиорги Микаутадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





