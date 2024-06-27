

Парламент принял в первом чтении пакет законов, ограничивающий права ЛГБТ

27.06.2024 14:44





Парламент 78-ю голосами принял в первом чтении законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Недавно за законопроект проголосовали на пленарном заседании.



По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, сегодня парламент принял важное решение.



«Парламент Грузии принял действительно важное решение. 17 мая в Грузии прошел народный референдум, миллион граждан Грузии, которые вышли на улицу, подтвердили свою поддержку этого пакета, а также подтвердили требование о том, чтобы парламент превратил их голос в закон. Сегодня парламент сделал первый шаг к этому, и мы приняли этот пакет в первом чтении. Кроме того, мы обсудили проект конституционного закона. Вы знаете, что для принятия конституционного закона необходимо 3\4 голосов, чтобы он вступил в силу немедленно. Оппозиция в зале не находится. Поэтому я отложу это голосование на следующий период, когда оппозиция будет в зале и ей придется принять это решение по конституционному проекту. Так что, они не смогут избежать этой ответственности, чтобы зафиксировать свою позицию. Им придется показать эту ответственность перед обществом и сделать выбор в зале заседаний. Поэтому это голосование будет отложено до того момента, пока мы не увидим в зале оппозицию», — заявил Шалва Папуашвили.



Законопроект определяет понятия мужчины и женщины. Здесь также говорится о запрете операций по смене пола, запрете трансляции сцен сексуального характера с участием ЛГБТ и многое другое.



Автором и инициаторами законодательного пакета являются председатель парламента Шалва Папуашвили и члены большинства: Мамука Мдинарадзе, Анри Оханашвили, Рати Ионатамишвили, Мака Бочоришвили, Давид Матикашвили, Тенгиз Шарманашвили, Ираклий Шатакишвили и Созар Субари.





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