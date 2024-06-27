Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент избрал трех членов попечительского совета Общественного вещателя


27.06.2024   14:51


Парламент Грузии избрал трех членов на вакантные должности попечительского совета Общественного вещателя.

Депутаты одобрили кандидатуры Изабеллы Осиповой, Сосо Стуруа и Георгия Якобашвили.

Кандидатура Изабеллы Осиповой была выдвинута по квоте Народного защитника, Сосо Стуруа — по квоте Верховного совета Аджарии, Георгий Якобашвили — по квоте парламентского большинства.

20 мая был объявлен открытый конкурс по отбору кандидатов в попечительский совет Общественного вещателя. Парламентская конкурсная комиссия отобрала в общей сложности 11 кандидатов, после чего, в соответствии с квотами, кандидаты из указанного списка были отобраны и представлены парламенту Народным защитником, Верховным советом Аджарии и парламентским большинством.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна