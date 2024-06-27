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Парламент избрал трех членов попечительского совета Общественного вещателя
27.06.2024 14:51
Парламент Грузии избрал трех членов на вакантные должности попечительского совета Общественного вещателя.
Депутаты одобрили кандидатуры Изабеллы Осиповой, Сосо Стуруа и Георгия Якобашвили.
Кандидатура Изабеллы Осиповой была выдвинута по квоте Народного защитника, Сосо Стуруа — по квоте Верховного совета Аджарии, Георгий Якобашвили — по квоте парламентского большинства.
20 мая был объявлен открытый конкурс по отбору кандидатов в попечительский совет Общественного вещателя. Парламентская конкурсная комиссия отобрала в общей сложности 11 кандидатов, после чего, в соответствии с квотами, кандидаты из указанного списка были отобраны и представлены парламенту Народным защитником, Верховным советом Аджарии и парламентским большинством.
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