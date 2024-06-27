

Парламентское большинство преодолело вето президента Грузии на поправки в Избирательный кодекс

27.06.2024 14:58





Парламентское большинство преодолело вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на поправки в Избирательный кодекс.



Первоначально голосование было проведено по мотивированным замечаниям президента, которые парламент не разделил – против проголосовали 63 депутата. Затем голосовали по поправкам в Избирательный кодекс, и он был принят в первоначальном варианте – за него проголосовали 78 депутатов.



Мотивированные замечания президента обсуждались вчера на пленарном заседании. Мотивационные замечания Саломе Зурабишвили представил депутатам парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе.



Для справки, парламент Грузии одобрил изменения, инициированные депутатами «Грузинской мечты», 30 мая. 80 голосами, единогласно был принят проект, на основании которого изменен порядок принятия избирательной администрацией решений с высоким кворумом и введен т.н. «антитупиковый механизм».



Речь идет о таких решениях, которые должны быть приняты по результатам голосования на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) при поддержке не менее двух третей полного состава ЦИК.



В частности, согласно действующим нормам Избирательного кодекса, избирательная комиссия принимает решения, связанные с решениями нижестоящих избирательных комиссий, в том числе об аннулировании результатов голосования по избирательному округу/участку, вскрытии пакетов, поступивших от участковых избирательных комиссий и пересчетом бюллетеней не менее чем двумя третями присутствующих на заседании. Также постановление ЦИК считается принятым, если его поддержит не менее двух третей полного состава ЦИК.



С учетом поправок, внесенных в Избирательный кодекс, если ЦИК не сможет принять решение при поддержке не менее двух третей голосов, голосование будет проведено повторно на том же заседании ЦИК, и решение будет считаться принятым, если его поддерживает большинство полного состава ЦИК.





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