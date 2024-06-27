

ПАСЕ приняла резолюцию о вызовах демократии в Грузии

27.06.2024 15:38





Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о вызовах демократии в Грузии. В документе, в частности, говорится:



«Парламентская ассамблея Совета Европы выражает глубокую обеспокоенность недавними событиями в Грузии, которые вызывают серьезные сомнения относительно приверженности страны международным демократическим нормам и евроатлантической интеграции, а также ее готовности выполнять свои обязательства в качестве члена Совет Европы».



В документе отмечается, что парламентская ассамблея полностью поддерживает мнение Венецианской комиссии относительно закона «О прозрачности иностранного влияния» и считает, что закон должен быть полностью и немедленно отменен:



«Ассамблея считает, что этот закон, а также способ его принятия парламентом Грузии несовместимы с европейскими демократическими стандартами и стандартами прав человека. Ассамблея считает, что этот закон не имеет ничего общего с финансовой прозрачностью некоммерческих организаций, в том числе организаций гражданского общества и средств массовой информации, для которых в Грузии уже имеется всеобъемлющая правовая база, равно как и не имеет ничего общего с предотвращением скрытых и злонамеренных иностранных вмешательств. Напротив, это допускает чрезмерный государственный контроль над гражданским обществом и СМИ. Поэтому закон должен быть немедленно отменен».



В резолюции также говорится, что Ассамблея глубоко обеспокоена применением чрезмерной, непропорциональной силы, жестокими нападениями и запугиванием демонстрантов, активистов гражданского общества, журналистов и парламентариев со стороны полиции. Также отмечается, что эти факты не были полностью расследованы и осуждены должным образом властями, что может привести к созданию атмосферы безнаказанности за подобные действия.



«Ассамблея подчеркивает, что таким действиям нет места в демократическом обществе. Все сообщения о чрезмерном применении силы, насильственных нападениях и кампаниях запугивания должны быть немедленно полностью и прозрачно расследованы соответствующими органами, а виновные должны быть наказаны», — говорится в резолюции.



Документ был принят 66 голосами против 4, 5 делегатов воздержались от участия в голосовании.





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