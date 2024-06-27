

На слушаниях подкомитета Конгресса США обсуждались закон об «иноагентах» и китайско-грузинские отношения

27.06.2024 16:34





26 июня Подкомитет по иностранным делам Конгресса США по европейским делам провел слушания, на которых с докладами выступили помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен и помощник администратора Бюро Европы и Евразии (E&E) USAID Эрин Элизабет Макки. Они говорили о бюджетах, необходимых для работы их организаций в Европе в 2025 году, и о проблемах, стоящих перед внешней политикой США в тех европейских странах, включая Грузию, которые переживают откат с точки зрения демократии.



В начале слушаний конгрессмен Билл Китинг рассказал о текущей ситуации в Европе и особо отметил усилия США помочь Украине победить в войне против России. Он также рассказал о ситуации в других европейских странах, заявив: «в то время как Украина борется за сохранение своей демократии, другие лидеры по всей Европе рассматривают возможность подрыва демократических принципов, верховенства закона и ценностей, которые лежат в основе нашего трансатлантического альянса. Совсем недавно партия «Грузинская мечта» в Грузии приняла вдохновленный Кремлем закон об агентах и подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем – страной, которая активно поддерживает войну России в Украине – даже несмотря на то, что Кремль продолжает оккупировать 20% территории Грузии».



Он также привел аналогичные случаи отката демократии в других странах, таких как Венгрия, добавив: «действия (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана, а также «Грузинской мечты» вызывают крайнюю тревогу и подрывают долгосрочные интересы грузинского и венгерского народов».



Во вступительной речи Джим О’Брайен рассказал о работе, которую его организация проводит в Европе, уделив особое внимание девяти странам, которые имеют перспективу вступления в Евросоюз в будущем. В число этих стран он назвал Грузию: «сейчас мы видим определенную реакцию. Некоторые представители элиты (в том числе в Грузии) не поддерживают реализацию комплексных реформ, необходимых для вступления в Евросоюз и НАТО. Мы должны работать вместе, чтобы этого не произошло».



В своем выступлении Эрин Элизабет Макки рассказала об усилиях USAID по поддержке демократии в европейских странах и во всем мире. Она отметила: «на Кавказе… мы отвечаем на новые вызовы, но видим и новые возможности. В Грузии мы сосредоточены на том, чтобы Грузия оставалась на демократическом пути и провела свободные и справедливые выборы в октябре и, надеемся, что восстановит импульс к членству в ЕС. Принятие правящей партией Закона об иностранном влиянии и антизападная риторика представляют серьезную угрозу гражданскому обществу, независимым СМИ и демонстрируют важность помощи USAID в укреплении там демократических сил».



В ходе сессии вопросов и ответов разговор вновь коснулся Грузии. О’Брайена спросили о том, как закон об иноагентах, а также китайско-грузинские отношения влияют на интеграцию Грузии в ЕС, на что посол ответил: «говоря в общих чертах, Конституция Грузии, принятая властью «Грузинской мечты», гласит, что они хотят присоединиться к Евросоюзу и НАТО. ЕС на этой неделе, и мы неоднократно публично и в частном порядке заявляли, что это насилие против оппозиции, закон об иностранных агентах, предоставление контракта на порт (Анаклия_ китайской компании – все это угрожает пути в ЕС и НАТО, который поддерживают более 80% граждан Грузии».



Источник: Civil Georgia

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