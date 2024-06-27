

Спикер парламента Грузии встретился с министром иностранных дел Азербайджана

27.06.2024 18:07





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.



Глава МИД Азербайджана поздравил грузинскую сторону с победой в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и отметил, что у Грузии много сторонников в Азербайджане.



«Стороны подчеркнули крепкие дружественные связи между Грузией и Азербайджаном и подтвердили готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами.



Стороны обсудили двусторонние и многосторонние отношения между двумя странами. Также внимание было обращено на растущее значение «Среднего коридора» как быстрого и надежного маршрута транспортировки энергоресурсов. На встрече речь шла о транспортных и энергетических проектах. Подчеркнут проекта подводного черноморского кабеля.



На встрече была отмечена важность регионального мира. Разговор коснулся текущих переговоров между Азербайджаном и Арменией относительно мирного соглашения», — отмечается в информации парламента Грузии.







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