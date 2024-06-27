

Глава МИД: Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана имеет особый характер

27.06.2024 18:10





По заявлению министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, находящимся с визитом в Грузии, разговор коснулся двусторонней повестки дня, региона и текущих событий в мире.



Как отметил Дарчиашвили во время совместного заявления с Джейхуном Байрамовым, Грузия и Азербайджан уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга. По словам Дарчиашвили, на встрече также обсуждалась важность мира и стабильности в регионе.



«Грузия и Азербайджан активно и успешно сотрудничают в различных форматах, в том числе в рамках инициативы Евросоюза «Восточное партнерство», целью которой является реализация совместных проектов с Евросоюзом, в том числе в сфере энергетики и транспорта, а также в развитии сотрудничества между странами Восточного партнёрства», — заявил Илья Дарчиашвили.



По словам Дарчиашвили, Грузия всегда выступала за мирное сосуществование на Южном Кавказе, что было доказано неоднократно.



«Азербайджанская Республика является для нас не только хорошим другом, но и надежным стратегическим партнером. Мы совместными усилиями инициировали и успешно реализуем ряд проектов стратегического значения, качественно повысивших роль и функции нашего региона. Я уверен, что в будущем привлекательность и функция нашего региона еще больше возрастут и будут способствовать росту связности между Западом и Востоком. Одним из таких мегапроектов является проект подводного кабеля для передачи электроэнергии, который является крайне важным. Приветствуем завершение реконструкции железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и ее полную активацию, грузоперевозки на этой линии значительно увеличатся, что принесет положительный заряд этому процессу и внесет существенный вклад в повышение функции Среднего коридора. Следует отметить, что Азербайджан последние несколько лет входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, что нас очень радует», — заявил Илья Дарчиашвили.







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