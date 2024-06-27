

Марк Рютте: Мы надеемся, что Грузия вернется на путь Евросоюза

27.06.2024 18:16





Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос Грузии может быть кратко обсужден на саммите ЕС. Об этом он заявил перед саммитом ЕС.



Как отметил Рютте, он обеспокоен недавними решениями относительно пути вступления Грузии в Евросоюз.



«Возможно, сегодня мы вкратце обсудим вопрос Грузии, но меня беспокоят последние решения относительно пути вступления Грузии в Евросоюз. Я говорил с президентом, я думаю, что она впечатляющий лидер, но, к сожалению, парламент преодолел ее вето. Конечно, мы ожидаем и надеемся, что Грузия вернется на путь Европейского союза. Теперь мы ждем, что будет делать правительство Грузии, все теперь зависит от вас», — заявил Марк Рютте.







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