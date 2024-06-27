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Виктор Орбан поздравил грузинских журналистов с победой сборной Грузии по футболу
27.06.2024 18:27
Перед началом саммита Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил грузинских журналистов с победой сборной Грузии по футболу.
«Прежде всего, поздравляю со вчерашней исторической победой. В Грузии дела идут хорошо, путь к вступлению в Евросоюз хороший. Правительство Грузии работает хорошо, экономика улучшается. Так что я думаю, что вы на правильном пути», — заявил Орбан.
Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
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