

Зеленский: Все европейские страны, которые разделяют общие ценности, должны быть членами европейской семьи

27.06.2024 18:33





По словам президента Украины Владимира Зеленского, все европейские страны, которые разделяют общие европейские ценности, должны быть членами европейской семьи.



Он отметил, что это касается Грузии, Украины, Молдовы, Беларуси и балканских стран.



Об этом Зеленский заявил на саммите ЕС.



«Мир увидел эффективность Европы, нашу способность найти правильное решение в нужное время. Европейский союз утвердил рамки переговоров для Украины и начались переговоры о вступлении нашей страны в Европейский союз. Спасибо за это. Это исторический выбор Европы, и я убежден, что все европейские страны, разделяющие общие европейские ценности, должны быть членами европейской семьи. Это касается населения Украины, Молдовы, Балкан и Грузии. Я уверен, что придет и время Грузии, и я также уверен, что будут решения относительно Беларуси, потому что белорусы — это тоже европейская нация, которая в будущем должна быть в единой Европе», — заявил Владимир Зеленский.







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