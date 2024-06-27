

На фоне призывов НПО по поводу «веттинга» Парламент назначил бессрочно троих судей Верховного суда

27.06.2024 19:49





27 июня Парламент Грузии избрал трех новых членов Верховного суда. Кандидатуру Гизо Убилава поддержали 80 депутатов, а кандидатуру Бадри Шониа и Гочи Джейранашвили – по 78 депутатов каждого. Гизо Убилава приступит к исполнению своих полномочий с сегодняшнего дня, а два других члена приступят к осуществлению своих полномочий с 18 октября.



Оценка «Стража суда»

НПО «Страж суда Грузии» отреагировала заявлением на решение Парламента о бессрочном назначении судей Верховного суда. По мнению организации, «этим решением «Грузинская мечта» фактически завершает процесс комплектования Верховного суда на бессрочный срок теми судьями, которых она хочет».



«Принимая во внимание конституционную роль и статус Верховного суда Грузии, крайне важно укомплектовать суд добросовестными кадрами», – говорится в заявлении.



В организации отмечают, что когда Грузии был предоставлен статус страны-кандидата в члены ЕС, она получила конкретную рекомендацию по осуществлению судебной реформы, в рамках которой должен с участием международных экспертов быть введен чрезвычайный механизм проверки добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в суде.



«Однако «Грузинская мечта» не только не начала работу над созданием механизма проверки добросовестности судей, но премьер-министр и спикер Парламента даже объявили вопрос закрытым. Это лишает судебную систему будущей перспективы глубокого реформирования», – говорится в заявлении, – «Сегодня незаслуженное избрание Парламентом трех судей, лояльных к группе влиятельных судей, в высшую судебную инстанцию, в условиях, когда власть отказывается создать механизм проверки добросовестности, отдаляет Грузию от Евросоюза и , наряду с другими проблемами в системе правосудия, может стать одной из препятствующих факторов к началу переговоров о вступлении в ЕС».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





