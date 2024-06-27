

Действия правительств Грузии и Венгрии вызывают крайнее беспокойство – конгрессмен Китинг

27.06.2024 19:56





Действия правительств Грузии и Венгрии вызывают крайнее беспокойство. Об этом заявил американский конгрессмен Билл Китинг.



Конгрессмен дал оценку действиям властей Венгрии и Грузии в контексте слушаний по бюджету на 2024-2025 финансовый год в Конгрессе. 26 июня Подкомитет по иностранным делам Конгресса США по европейским делам провел слушания, на которых с докладами выступили помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен.



«В то время как Украина борется за сохранение своей демократии, другие лидеры по всей Европе рассматривают возможность подрыва демократических принципов, верховенства закона и ценностей, которые лежат в основе нашего трансатлантического альянса. Совсем недавно партия «Грузинская мечта» в Грузии приняла вдохновленный Кремлем закон об агентах и подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем – страной, которая активно поддерживает войну России в Украине – даже несмотря на то, что Кремль продолжает оккупировать 20% территории Грузии.



В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан расправился с инакомыслием и усилил преследование ЛГБТ и других меньшинств. Все это происходит в Будапеште параллельно с усилением российского влияния и китайских инвестиций.



Действия Орбана, как и действия «Грузинской мечты», вызывают крайнее беспокойство и подрывают долгосрочные интересы грузинского и венгерского народа», — заявил конгрессмен.



Конгрессмен также спросил помощника госсекретаря, как действия «Грузинской мечты» повлияют на евроатлантические устремления Грузии и что можно в связи с этим предпринять.



«Редакция Конституции Грузии, принятой партией «Грузинской мечтой», гласит, что они хотят присоединиться к Евросоюзу и НАТО. На этой неделе Европейский Союз и мы неоднократно публично и в частном порядке заявляли, что это насилие против оппозиции, закон об иностранных агентах, предоставление контракта на порт (Анаклия) китайской компании – все это угрожает пути в ЕС и НАТО, который поддерживают более 80% граждан Грузии», — заявил в ответ конгрессмену Джеймс О’Брайен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





