

Премьер-министр Грузии встретился с министром иностранных дел Азербайджана

27.06.2024 20:14





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.



По данным правительства, стороны обсудили важные вопросы стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, а также рассмотрели текущую ситуацию в регионе. Внимание было уделено экономическому сотрудничеству и проектам регионального значения. Отмечена важность совместных усилий в реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов.



Как отмечается в информации правительства Грузии, подчеркнута особая важность проектов, направленных на усиление транзитно-логистической функции, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Черноморского подводного кабеля по передачи электроэнергии и глубоководного порта Анаклии.



Джейхун Байрамов поздравил Ираклия Кобахидзе с выходом сборной Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы.





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