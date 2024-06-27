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Арарат Мирзоян: Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией


27.06.2024   20:16


«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы», — заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По словам главы МИД Армении, в результате диалога с турецкой стороной достигнуты четкие договоренности относительно шагов в направлении полноценного урегулирования.

«Речь идет не только о третьих странах, но и о гражданах Республики Армения и Турции, имеющих дипломатические паспорта. Думаю, что уже настало время претворить в жизнь договоренности и понять, как они станут реальностью», — заявил Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении также заявил, что Ереван готов в течение месяца завершить подготовку и подписать мирный договор с Баку.

«Не могу сказать, что мы увидели положительную реакцию наших азербайджанских коллег на это предложение подписать мирный договор за один месяц. Я верю, что мы сделаем это, закрыв страницу конфликта на Южном Кавказе, и принесем мир в регион, я верю, что этот мир будет полезен для стран региона и их граждан», — заявил Арарат Мирзоян.


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