

Парламент Грузии упразднил штрафы, связанные с COVID-19

27.06.2024 22:01





27 июня Парламент Грузии упразднил штрафы, наложенные в период с 23 июня 2021 года по 3 июля 2023 года за нарушение правил изоляции, карантина или использования медицинских масок в связи с COVID-19.



Поправки к закону об освобождении от административных штрафов были приняты в ускоренном прядке в третьем чтении сегодня 79 голосами, против ни одного. Большинство оппозиционных партий не участвовали в голосовании, поскольку бойкотируют работу Парламента после принятия «Грузинской мечтой» закона об иностранных агентах.



Заместитель министра здравоохранения Ирине Цакадзе, представившая поправки, заявила, что они затронут около 2 000 лиц, подавляющее большинство из которых – физические лица, а 38 – юридические.





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