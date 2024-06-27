

Посольство ЕС: Грузия не продвинется по пути интеграции в Евросоюз, не сменив курс

27.06.2024 23:03





Тбилиси не продвинется по пути интеграции в Евросоюз, если действующее правительство не сменит свой курс. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Тбилиси, приуроченном к десятилетней годовщине подписания соглашения об ассоциации с республикой.



"Мы твердо поддерживаем стремление населения Грузии на пути в Евросоюз. Правительство Грузии должно вернуться на путь Евросоюза. Место Грузии в Евросоюзе, однако Грузия не сможет продвинуться на пути в ЕС, если действующий курс не изменится", - говорится в сообщении на странице представительства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон о прозрачности иностранного влияния, что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел. Неправительственные организации неоднократно заявляли, что не будут регистрироваться в реестре в случае принятия закона, так как не считают справедливым называться структурами, проводящими интересы иностранной силы. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляют, что это определение верное, если они получают финансирование из-за рубежа, и от них всего лишь требуется финансовая прозрачность.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





