

Грузия успешно продвигается по пути в Евросоюз - Орбан

27.06.2024 23:16





Грузия успешно продвигается на пути в ЕС, а ее правительство поступает правильно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



"В Грузии дела идут хорошо, с движением в сторону ЕС все в порядке, грузинское правительство хорошо работает, экономика улучшается, так что я думаю, вы на верном пути", - сказал Орбан грузинским СМИ перед началом саммита ЕС.



Венгерский премьер также поздравил Грузию с выходом из группы на дебютном чемпионате Европы по футболу, заявив, что сборная страны одержала историческую победу над сборной Португалии в решающем матче за путевку в 1/8 финала турнира.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое стартует 1 июля.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз.





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