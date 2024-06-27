

Премьер-министр: Хвича Кварацхелия удостоен награды как «соотечественник, проживающий за рубежом»

27.06.2024 23:20





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщает, что игрок национальной сборной по футболу Хвича Кварацхелия удостоен награды как «соотечественник, проживающий за рубежом».



Об этом Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам после завершения форума, посвященного Дню диаспоры.



«В последние дни все живут футболом, все живут спортом, и сегодняшний день тоже этим отличился. Сегодня Хвича Кварацхелия был награжден как соотечественник, проживающий за рубежом. Сегодня очень важный день, долг государства – заботиться о диаспоре, заботиться о наших соотечественниках, проживающих за рубежом, сохранять и устанавливать их связь с Грузией, государство действует с этой ответственностью. Сегодняшний день также является выражением этого, сегодня не один представитель диаспоры был награжден за особые заслуги, которые они оказали стране. Своим трудом эти люди укрепляют нашу страну, выводят имя страны за ее пределы, и их труд заслуживает высокой оценки", - сказал премьер-министр.



Сборная Грузии по футболу вчера победила Португалию голами Хвичи Кварацхелия и Георгия Микутадзе и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.



В 1/8 финала сборная Грузии встретится с Испанией. Встреча в Кельне начнется 30 июня в 23:00 по тбилисскому времени.





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