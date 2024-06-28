

Джо Байден и Дональд Трамп провели первые дебаты

28.06.2024 10:43





Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп провели первые перед президентскими выборами в США дебаты.



В ходе дебатов Байден и Трамп говорили о различных проблемах, в том числе о российско-украинской войне.



Трамп заявил, что условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине, «неприемлемы».



На вопрос: «Приемлемы ли для вас условия Путина?» - бывший президент США ответил: «Нет, они неприемлемы».



Речь идет о т.н. плане Владимира Путина по прекращению войны, согласно которому Россия закончит войну в Украине только в том случае, если Киев уступит четыре региона, на которые имеет претензию Москва, и откажется от вступления в НАТО.



В ходе дебатов Дональд Трамп еще раз повторил, что в случае избрания он закончит войну на Украине, хотя и не уточнил, как это сделает.



По словам президента Джо Байдена, он считает, что Владимир Путин «военный преступник», который хочет восстановить часть «старой советской империи».



«Как вы думаете, он хочет остановиться здесь [в Украине]? Как вы думаете, что будет с Польшей, Беларусью, со странами НАТО?», - сказал Байден.



Отметим, что две трети зрителей, следивших за первыми теледебатами в США, присудили победу в них экс-президенту США Дональду Трампу. Такие данные экспресс-опроса приводит телекомпания CNN. 67% считают, что дебаты выиграл Трамп, и лишь 33% высказали мнение, что победу одержал действующий президент США Джо Байден.





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