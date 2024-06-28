

В парламенте Грузии сегодня будет действовать желтый уровень безопасности

28.06.2024 10:47





Парламент Грузии распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности.



Сегодня во дворце парламента Грузии будет действовать «желтый уровень» безопасности, в здание окончания парламентских мероприятий будут допущены аккредитованные группы телевещателей, это значит, что представители других СМИ не будут иметь возможности работать на месте.



«В соответствии с приказом председателя парламента Грузии N1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил безопасности в здании парламента Грузии, 28 июня этого года во дворце парламента Грузии будет действовать «желтый» уровень безопасности – вход в здание парламента для посетителей будет ограничен.



На запланированные парламентские мероприятия (в том числе заседания комитетов и пленарное заседание) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами. До окончания парламентских мероприятий в здание будут допущены не более трех аккредитованных групп телевещателей/телемедиа от каждой. Целью данного мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента Грузии», - говорится в заявлении.



На пленарном заседании 28 июня премьер-министр Ираклий Кобахидзе представит годовой отчет.





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