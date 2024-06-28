

Национальная платформа Грузии приветствует начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой

28.06.2024 11:26





Мы приветствуем начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой и надеемся, что Грузия вскоре присоединится к их рядам, - об этом говорится в заявлении Грузинской национальной платформой Форума гражданского общества Восточного партнерства.



Отмечается, что для открытия переговоров необходимо, чтобы парламент Грузии отменил закон «О прозрачности иностранного влияния», который является главным барьером на пути к евроинтеграции.



«Грузинская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства приветствует начало ЕС переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Искренне поздравляем украинский и молдавский народы с этим историческим достижением и переходом на новый этап на пути европейской интеграции.



Мы надеемся, что Грузия вскоре присоединится к их рядам. Для этого, в первую очередь, необходимо, чтобы парламент Грузии отменил недавно принятый закон "О прозрачности иностранного влияния", который является главным барьером на пути евроинтеграции, и направил все усилия на осуществление реформ, определенных в 9 шагах Еврокомиссии», - говорится в заявлении.





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