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Национальная платформа Грузии приветствует начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой
28.06.2024 11:26
Мы приветствуем начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой и надеемся, что Грузия вскоре присоединится к их рядам, - об этом говорится в заявлении Грузинской национальной платформой Форума гражданского общества Восточного партнерства.
Отмечается, что для открытия переговоров необходимо, чтобы парламент Грузии отменил закон «О прозрачности иностранного влияния», который является главным барьером на пути к евроинтеграции.
«Грузинская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства приветствует начало ЕС переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Искренне поздравляем украинский и молдавский народы с этим историческим достижением и переходом на новый этап на пути европейской интеграции.
Мы надеемся, что Грузия вскоре присоединится к их рядам. Для этого, в первую очередь, необходимо, чтобы парламент Грузии отменил недавно принятый закон "О прозрачности иностранного влияния", который является главным барьером на пути евроинтеграции, и направил все усилия на осуществление реформ, определенных в 9 шагах Еврокомиссии», - говорится в заявлении.
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