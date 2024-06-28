Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Европейский совет призывает власть Грузии прояснить свои намерения


28.06.2024   11:57


«Европейский совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с последними событиями в Грузии, в частности закон «О прозрачности иностранного влияния» представляет собой отступление от шагов, предусмотренных в рекомендации комиссии о статусе кандидата», — отмечается в заключении, опубликованном после саммита Европейского совета.

«Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и фактически ведет к остановке процесса вступления.

Европейский совет также призывает положить конец участившимся случаям запугивания и нападений на представителей гражданского общества, политиков, активистов и журналистов в Грузии.

Уважение ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз, имеет важное значение для любой страны, стремящейся стать его членом.

Европейский совет призывает власти Грузии обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью были свободными и справедливыми, а также поощрить активное долгосрочный и краткосрочный мониторинг за выборами со стороны партнеров. Европейский совет продолжает внимательно следить за ситуацией в стране.

Европейский совет еще раз подтверждает непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии, твердую солидарность с грузинским народом и готовность продолжать поддерживать его пути к европейскому будущему», — говорится в заявлении Европейского совета.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна