

Европейский совет призывает власть Грузии прояснить свои намерения

28.06.2024 11:57





«Европейский совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с последними событиями в Грузии, в частности закон «О прозрачности иностранного влияния» представляет собой отступление от шагов, предусмотренных в рекомендации комиссии о статусе кандидата», — отмечается в заключении, опубликованном после саммита Европейского совета.



«Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и фактически ведет к остановке процесса вступления.



Европейский совет также призывает положить конец участившимся случаям запугивания и нападений на представителей гражданского общества, политиков, активистов и журналистов в Грузии.



Уважение ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз, имеет важное значение для любой страны, стремящейся стать его членом.



Европейский совет призывает власти Грузии обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью были свободными и справедливыми, а также поощрить активное долгосрочный и краткосрочный мониторинг за выборами со стороны партнеров. Европейский совет продолжает внимательно следить за ситуацией в стране.



Европейский совет еще раз подтверждает непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии, твердую солидарность с грузинским народом и готовность продолжать поддерживать его пути к европейскому будущему», — говорится в заявлении Европейского совета.







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