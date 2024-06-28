

Евросовет утвердил кандидатуры новых руководителей Евросоюза

28.06.2024 12:03





Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуры руководителей блока на следующие пять лет.



Председателем Еврокомиссии остаётся Урсула фон дер Ляйен. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта займет пост главы Евросовета. Ранее эту должность занимал Шарль Мишель. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам. Она сменит на этом посту Жозепа Борреля.



Каллас заявила, что её назначение – «огромная ответственность в момент геополитической напряженности». "Война в Европе, растущая нестабильность по соседству и во всем мире — вот главные вызовы для европейской внешней политики», — написала она в социальных сетях.



Для утверждения кандидатур руководителей ЕС необходима была поддержка так называемого усиленного квалифицированного большинства: за предложение должны проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения Евросоюза.



Теперь кандидатуры будущих руководителей ЕС должен утвердить Европейский парламент нового созыва, первая сессия которого пройдет в Страсбурге с 16 по 19 июля.



Европейская народная партия (ЕНП) вышла победителем на выборах в Европарламент, прошедших 6–9 июня. По итогам этих выборов фон дер Ляйен, принадлежащая к входящему в состав ЕНП Христианско-Демократическому союзу (ХДС), получает право ещё пять лет возглавлять исполнительную власть Евросоюза. Однако для получения большинства фон дер Ляйен, потребуется поддержка со стороны других партий и голоса чуть более половины евродепутатов.





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