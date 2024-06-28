

Сеть НПО: закон «об иноагентах» является основным барьером на пути евроинтеграции

28.06.2024 12:18





«Мы приветствуем начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы со стороны Евросоюза, надеемся, что Грузия вскоре пополнит их ряды», — говорится в заявлении Грузинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.



Сеть неправительственных организаций считает, что для этого парламенту Грузии необходимо отменить закон «о прозрачности иностранного влияния».



«Мы сердечно поздравляем украинский и молдавский народы с этим историческим достижением и переходом на новый этап на пути европейской интеграции.



Мы надеемся, что Грузия вскоре пополнит их ряды. Для этого необходимо, прежде всего, парламенту Грузии отменить недавно принятый закон «О прозрачности иностранного влияния», который является основным барьером на пути европейской интеграции, и направить все усилия на реализацию реформ, определенных Еврокомиссией 9 шагов», — отмечается в заявлении.





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