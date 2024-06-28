

На саммит НАТО пригласили главу МИД Грузии

28.06.2024 12:34





Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил «Голосу Америки», что на саммит НАТО приглашен министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. На данном этапе неизвестно, решит ли правительство «Грузинской мечты» отправить на мероприятие своего главного дипломата.



«Как и в других странах, включенных в программу партнерства, Министр иностранных дел Грузии был приглашен для участия в определенных сопутствующих мероприятиях.



Администрация Байдена привержена обеспечению открытия дверей НАТО в евроатлантическом пространстве для стран-кандидатов, когда они будут готовы и смогут выполнить свои обязательства по членству», — говорится в заявлении.



Саммит НАТО пройдет 9-11 июля в американской столице.





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