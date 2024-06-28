

Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к планам ЕС по активам РФ

28.06.2024 12:39





Страны – кандидаты на вступление в Евросоюз (ЕС) Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, передает ТАСС.



Он уточнил, что остальные кандидаты в ЕС – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина – поддержали решение об изъятии доходов от активов РФ. К инициативе также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, добавил Боррель.



ЕС приветствовал решение этих стран, подчеркнул он.



Страны ЕС утвердили план использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ 21 мая. 24 июня Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. По его словам, размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.



В МИД России допустили, что Москва может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Киеву доходов от заблокированных российских активов. Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркивал, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.





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