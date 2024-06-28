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На выступление премьер-министра в парламенте почти никто из оппозиции не пришел
28.06.2024 13:28
Сегодня, 28 июня, на слушаниях доклада премьер-министра Ираклия Кобахидзе в парламенте практически никто из оппозиции не присутствует.
После принятия парламентским большинством «российского закона» об иноагнетах, большинство представителей парламентской оппозиции не присутствуют на заседаниях парламента.
На слушаниях доклада Ираклия Кобахидзе в сессионном зале парламента присутствуют только члены «Европейских социалистов» и «Гирчи» от парламентской оппозиции.
Как заявил Ираклий КобахидзеЮ «радикальная оппозиция» не присутствует на заседании, так как не решается вступить в дебаты.
Следует отметить, что слушаниях доклада Ираклия Кобахидзе не могут присутствовать журналисты интернет-изданий, такое решение принял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В здание парламента допущены только аккредитованные журналисты телекомпаний.
Весенняя сессия парламента закрывается сегодня. На данном этапе неизвестно, планирует ли правительство проводить внеочередные заседания или нет.
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