

На выступление премьер-министра в парламенте почти никто из оппозиции не пришел

28.06.2024 13:28





Сегодня, 28 июня, на слушаниях доклада премьер-министра Ираклия Кобахидзе в парламенте практически никто из оппозиции не присутствует.



После принятия парламентским большинством «российского закона» об иноагнетах, большинство представителей парламентской оппозиции не присутствуют на заседаниях парламента.



На слушаниях доклада Ираклия Кобахидзе в сессионном зале парламента присутствуют только члены «Европейских социалистов» и «Гирчи» от парламентской оппозиции.



Как заявил Ираклий КобахидзеЮ «радикальная оппозиция» не присутствует на заседании, так как не решается вступить в дебаты.



Следует отметить, что слушаниях доклада Ираклия Кобахидзе не могут присутствовать журналисты интернет-изданий, такое решение принял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В здание парламента допущены только аккредитованные журналисты телекомпаний.



Весенняя сессия парламента закрывается сегодня. На данном этапе неизвестно, планирует ли правительство проводить внеочередные заседания или нет.





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