

На должность генпрокурора Грузии претендуют 11 человек

28.06.2024 13:36





Желание занять должность генерального прокурора Грузии выявили 11 человек. Их кандидатуры были представлены Совету прокуроров.



Кандидаты:



• И.О. заместителя генерального прокурора Георгий Габиташвили. Его кандидатуру выдвинули представители академических кругов. Согласно информации Совета прокуроров, его поддерживают 463 прокурора и следователя;

• Адвоката и юриста Лали Бунтури представила политическое объединение граждан «Грузия»;

• Юрист и адвокат Григол Гагнидзе был выдвинут несколькими неправительственными организациями: «Союз права», «Вера в истину», «Обозреватель политики и права», «Агентство развития справедливости и демократии», «Международная организация по защите прав человека и социальному обеспечению заключенных», «Помощь и уязвимым группам населения»;

• Адвокат Дареджан Буцхрикидзе лично представила свою кандидатуру Совету прокуратуры;

• Адвоката и юриста Саломе Джануашвили выдвинули представители академических кругов;

• Юрист Андроник Сарибеков лично представил свою кандидатуру совету;

• Адвоката Давида Барбакадзе представила организация «Мост Дружбы – Картлоси»;

• Адвокат Александр Кобаидзе лично представил свою кандидатуру совету;

• Юрист и адвокат Лазаре Зорбенадзе был выдвинут политическим объединением граждан «Грузия»;

• Адвокат Паата Шавадзе лично представил свою кандидатуру совету;

• Юриста и адвоката Виктора Ахалбедашвили представил «Правозащитный центр».



Бывший генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку 23 мая по состоянию здоровья. Совет прокуроров имеет право выбирать нового Генерального прокурора.



Срок подачи заявок истек 27 июня. Совет выберет как минимум трех кандидатов и представит их парламенту на утверждение. Генеральный прокурор избирается сроком на шесть лет.



SOVA

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