

Премьер-министр: В этом году будет построено 90 км автомагистрали

28.06.2024 15:24





Одним из наших главных приоритетов для дальнейшего продвижения и развития экономики является развитие­ связывающей - транзитной функции нашей страны. Новая геополитическая данность в этом плане предоставляет достаточно большие возможности, и наше особое внимание будет направлено на развитие этой функции, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем годовом отчете в парламенте.



По словам главы правительства, в этом плане особое значение придается развитию соответствующей инфраструктуры.



«В первую очередь коснусь автомагистралей, которые строятся в том числе, согласно плану, представленному 8 февраля этого года. За последние 4,5 месяца открыты важные участки дороги. На Рикоти уже открыто 36 км дороги, построено 89 мостов и прорезано 50 тоннелей; в апреле мы открыли объездную дорогу Зестафони, очень важный участок; строительство объездной дороги Батуми находится в завершающей фазе, уже прорезаны все пять тоннелей и построено 20 мостов. Также был прорезан уникальный тоннель Коби-Квешети, который открылся в апреле. Это самый длинный тоннель, протяженностью 9 километров. Самым длинным тоннелем в Грузии до сегодняшнего дня был тоннель Рикоти, протяженность которого составляет менее 2 километров. Сейчас в Грузии впервые проложен тоннель протяженностью 9 км, что является очень важным по своему содержанию проектом. Путь до Казбеги сократится практически вдвое, что имеет для нас большое социальное и экономическое, стратегическое значение. Есть значительный прогресс и на других участках. В целом участок объездной дороги Бакурцихе-Цнори 16,6 км. Отсюда на 13 км уже уложено асфальтобетонное покрытие. Соответствующие работы на всем участке дороги уже завершаются. Интенсивно ведутся работы по завершению оставшихся участков дороги Хуло-Зарзми. На дороге Багдати-Абастумни работы ведутся на всех участках, дорожное покрытие уже уложено на 36 км. Обустройство продолжается на 14 км. В этом году будет выполнено обещание, данное обществу и в целом будет построено 90 км автомагистрали, а это значит, что только в этом году в этом направлении будет проделано больше работы, чем прежняя власть сделала за 9 лет. Вы видите, как различается эффективность прежней и новой власти», - сказал премьер-министр.



Ираклий Кобахидзе отметил, что осенью правительство представит новый 4-летний план, который будет связан с дальнейшим развитием автомагистралей.



Ираклий Кобахидзе также отметил, что успешно реализуется проект модернизации Грузинской железной дороги и завершено строительство всех шести тоннелей, предусмотренных проектом.





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