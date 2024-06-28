

Кобахидзе: В Вазиани будет построен новый международный аэропорт Тбилиси

28.06.2024 15:24





В Вазиани будет построен новый тбилисский международный аэропорт, который будет рассчитан на 18 миллионов пассажиров, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем годовом отчете парламенту.



По словам главы правительства, аэропорты имеют большое значение для развития транзитной функции страны.



«Аэропорты очень важны для развития транзитной функции. У нас было углубленное обсуждение по вопросу Тбилисского международного аэропорта. Рассматривались две альтернативные версии – расширение существующего аэропорта или строительство совершенно нового аэропорта. В итоге правительство Грузии после обсуждений на Экономическом совете приняло решение о строительстве совершенно нового международного аэропорта. Новый международный аэропорт Тбилиси будет построен в Вазиани. Пропускная способность нынешнего аэропорта составляет 4 миллиона пассажиров, а новый аэропорт после полного завершения проекта, будет рассчитан на 18 миллионов пассажиров. Показатели роста пассажиропотоков рассчитаны на последующие годы и все указывает на то, что существенное расширение аэропорта крайне важно и именно этому будет посвящен новый мегапроект, который будет осуществлен в этом направлении», - заявил премьер.



По словам Ираклия Кобахидзе, новые проекты уже разработаны для аэропортов Телави и Местия.



«Также ведутся работы по созданию нового генерального плана аэропорта Кутаиси. Мы хотим построить новый терминал. Строительные работы начнутся уже в этом году, завершатся в 2026 году. Также уже завершены работы по расширению автостоянки. Количество мест увеличилось до 700. Также важно развитие аэропортов Телави и Местия. Уже разработаны новые проекты, современные терминалы для обоих аэропортов. Работы по строительству новой инфраструктуры в терминале аэропорта Телави начнутся в этом году. Завершатся примерно через десять месяцев после оформления соглашения. В текущем году планируется начать строительство нового терминала в аэропорту Местия, и завершится в 2025 году», - сказал премьер.





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