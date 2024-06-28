

Премьер: Оппозиция ни разу не осмелилась направить премьер-министру письмо об интерпелляции

28.06.2024 15:25







Радикальная оппозиция и в этом случае не осмелилась присутствовать на заседании, вступить в дебаты - интеллектуальные ресурсы с их стороны представлены очень скудно. Правда не на их стороне, правда на нашей стороне. Это главная причина, почему радикальная оппозиция не осмеливается вступить в дебаты с «Грузинской мечтой», - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, представляя парламенту годовой отчет, где оппозиция не присутствует в знак бойкота.



Как отметил Кобахидзе, оппозиция ни разу не осмелилась направить премьер-министру письмо об интерпелляции.



«Прежде всего, скажу, что радикальная оппозиция и в этом случае не осмелилась присутствовать на заседании, вступить в дебаты. В прошедшие годы, прежде всего, упомяну этот созыв, они каждый раз проигрывали политические дебаты с «Грузинской мечтой». Исходя из этого, неудивительно, что они и в очередной раз не решились прийти в парламент, вступить в дебаты. Лично со мной у них уже четыре раза был шанс, чтобы я пришел в парламент в порядке интерпелляции, провести дебаты со мной. Они ни разу не осмелились направить письмо об интерпелляции, а теперь, когда в обязательном порядке обсуждается годовой отчет, они и тут не осмелились вступить в дебаты. Это говорит о двух вещах, во-первых, о том, что интеллектуальные ресурсы на их стороне представлены очень скудно, а во-вторых, что самое главное, правда не на их стороне, правда на нашей стороне, и это главная причина, почему радикальная оппозиция не осмеливается вступить в дебаты с «Грузинской мечтой». Однако это их дело, а наше дело - представить общественности отчет о деятельности, осуществленной правительством за прошедший год», - сказал Кобахидзе.





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