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МИД: Грузия примет участие в юбилейном саммите НАТО


28.06.2024   15:25


Грузия примет участие в юбилейном саммите НАТО, который запланирован 9-11 июля в Вашингтоне. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.

По их данным, грузинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.

«Министр примет участие во встрече министров иностранных дел, запланированной 10 июля в формате стран-партнеров. Илья Дарчиашвили также будет присутствовать на других мероприятиях, запланированных в рамках саммита, и проведет двусторонние встречи. Следует отметить, что согласно программе саммита участие стран-партнеров предусмотрено на уровне министров иностранных дел, соответственно, для участия в саммите в Вашингтоне из Грузии приглашен министр иностранных дел», - говорится в информации


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