

Кобахидзе: Продолжается поддержка сельскохозяйственной деятельности в регионе Абхазии и помощь местному населению

28.06.2024 15:27





«Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия провела очень важную работу», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем годовом отчете парламенту.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, география двуязычной модели образования постепенно расширяется на уровне дошкольного и школьного образования.



По его словам, билингвистический метод обучения государственному языку внедрен в 36 детских садах и 184 государственных школах.



«В целях преодоления нехватки высококвалифицированных кадров в негрузиноязычных школах, в регионы были откомандированы 397 грузиноязычных учителей. В рамках четвертого грантового конкурса «Фонда мира» зарегистрировано 129 бизнес-проектов из регионов Абхазии и Цхинвали, что свидетельствует о растущем интересе местного населения. Профинансировано 22 грузино-абхазских и грузино-осетинских бизнес-проекта. В прошлом году 235 студентов с оккупированных территорий были зачислены в высшие учебные заведения Грузии без экзаменов. Предоставление бесплатных медицинских услуг в рамках «Государственной реферальной программы» продолжается бесперебойно и эффективно. За отчетный период программой воспользовались до 1200 человек из региона Абхазии и 300 из Цхинвальского региона.



Правительство продолжает поддерживать медицинские учреждения, работающие в регионе Абхазии, и через статус-нейтральный координационный механизм регулярно поставляет вакцины, лекарства, противовирусные тесты и медицинское оборудование. За этот период затраты составили примерно полтора миллиона лари», — отметил премьер-министр.



По его словам, продолжается поддержка сельскохозяйственной деятельности в регионе Абхазии и помощь местному населению.



«Посредством координационного механизма в регион Абхазии переданы средства для защиты растений и животных на сумму более 400 тысяч лари.



Продолжилась программа поиска и репатриации лиц, пропавших без вести в результате вооруженных действий 90-х годов и российско-грузинской войны 2008 года. За последние 12 месяцев опознанные останки 68 пропавших без вести лиц были преданы земле и возвращены их семьям. Официальная церемония захоронения была проведена для них с должными почестями.



В селах, прилегающих к разделительной линии, продолжились проекты в социально-экономическом, инфраструктурном, сельскохозяйственном, медицинском, образовательном и культурном направлениях. Более 14 тысяч семей получили финансовую помощь для отопления в зимний период. До 2000 студентов были профинансированы государством для обучения в высших учебных заведениях. В селе Зардиаанткари восстановлено 28 домов, поврежденных в результате войны 2008 года, владельцы этих домов до сих пор обеспечены временным жильем», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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