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Премьер Грузии: Строительство порта Анаклия начнется очень скоро


28.06.2024   15:28


Процесс выбора партнера государства по вопросу строительства порта Анаклия уже завершен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с ежегодным отчетом в парламенте.

«Развитие порта Анаклия очень важно. Процесс выбора частного партнера уже завершен. Предложение внес китайско-сингапурский консорциумом, в ближайшее время будет подписано соглашение, согласно которому государству будет принадлежать 51 процент акций, а консорциуму — 49 процентов.

Также был проведен тендер по правилам Всемирного банка, и строительные работы начнутся совсем скоро. Объем инвестиций первой фазы составляет 600 миллионов долларов. После завершения первого этапа порт будет пропускать 600 тысяч контейнеров, что означает примерно 7,8 миллиона тонн грузов», — сказал премьер-министр.


Источник: СОВА
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