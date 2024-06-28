

Премьер Грузии: Строительство порта Анаклия начнется очень скоро

28.06.2024 15:28





Процесс выбора партнера государства по вопросу строительства порта Анаклия уже завершен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с ежегодным отчетом в парламенте.



«Развитие порта Анаклия очень важно. Процесс выбора частного партнера уже завершен. Предложение внес китайско-сингапурский консорциумом, в ближайшее время будет подписано соглашение, согласно которому государству будет принадлежать 51 процент акций, а консорциуму — 49 процентов.



Также был проведен тендер по правилам Всемирного банка, и строительные работы начнутся совсем скоро. Объем инвестиций первой фазы составляет 600 миллионов долларов. После завершения первого этапа порт будет пропускать 600 тысяч контейнеров, что означает примерно 7,8 миллиона тонн грузов», — сказал премьер-министр.



Источник: СОВА

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