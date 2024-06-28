

Премьер: Один из главных приоритетов дальнейшего прогресса — развитие транзитной функции

28.06.2024 15:28





«Одним из наших главных приоритетов дальнейшего прогресса и развития экономики является развитие транзитной функции нашей страны», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя ежегодный отчете парламенту.



«В первую очередь коснусь автодорог, которые строятся в соответствии с планом, представленным 8 февраля этого года. За последние 4,5 месяца были открыты важные участки дорог. На Рикоти уже открыто 36 км дорог, построено 89 мостов и проложено 50 тоннелей. В апреле мы открыли объездную дорогу Зестафони, очень важный участок. Строительство объездной дороги Батуми находится на завершающей стадии, уже проложены все пять тоннелей и построено 20 мостов.



Также был проложен уникальный тоннель Коби-Квешети, который был открыт в апреле. Это самый длинный туннель длиной 9 километров. Самым длинным туннелем в Грузии до сегодняшнего дня был туннель Рикоти, длина которого составляет менее двух километров. Сейчас в Грузии впервые проложен тоннель длиной 9 км, что является очень важным по своему содержанию проектом.



Расстояние до Казбеги сократится практически вдвое, что имеет для нас большое социально-экономическое, стратегическое значение. Объездная дорога Бакурцихе-Цнори, общая длина дороги 16,6 км. Уже уложено 13 км асфальтобетонного покрытия. Соответствующие работы на всем участке дороги уже завершаются.



Ведутся интенсивные работы по завершению оставшихся участков дороги Хуло-Зарзми. На дороге Багдати-Абастумни работы ведутся на всех участках, дорожное покрытие уже уложено на 36 км…



В этом году обещание, данное народу, будет выполнено, всего будет построено 90 км автодорог, а это значит, что только в этом году в этом направлении будет проделано больше работы, чем предыдущее правительство сделало за девять лет. Вы можете увидеть, насколько сильно различается эффективность предыдущего правительства и нового правительства», — сказал премьер-министр.



Ираклий Кобахидзе отметил, что осенью правительство представит новый четырехлетний план, который будет связан с дальнейшим развитием автомобильных дорог.



Источник: СОВА

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