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Папа Франциск назначил нового апостольского нунция в Грузии


28.06.2024   15:28


Папа Римский Франциск назначил хорватского иерарха, архиепископа Анте Йозича апостольским нунцием в Грузии. Об этом сообщает апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Грузии.

«О назначении было объявлено сегодня, 28 июня 2024 года, в Ватикане», — говорится в сообщении.

До ноября 2023 года послом Ватикана в Грузии был Жозе Авелину Бетанкур.

Анте Йозичу 57 лет. Он был рукоположен в священники в 1992 году, а спустя семь лет поступил на дипломатическую службу Святого Престола. Впоследствии он работал в апостольской нунциатуре в Индии, России и в Гонконге.

До недавнего времени Йозич возглавлял ватиканскую дипмиссию в Беларуси, а до этого – в Кот-д’Ивуаре.

Хорватский иерарх имеет докторскую степень по каноническому праву (Utroque Iure) и говорит на девяти языках – итальянском, испанском, английском, французском, португальском, немецком, русском, китайском и польском.


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