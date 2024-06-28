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Папа Франциск назначил нового апостольского нунция в Грузии
28.06.2024 15:28
Папа Римский Франциск назначил хорватского иерарха, архиепископа Анте Йозича апостольским нунцием в Грузии. Об этом сообщает апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Грузии.
«О назначении было объявлено сегодня, 28 июня 2024 года, в Ватикане», — говорится в сообщении.
До ноября 2023 года послом Ватикана в Грузии был Жозе Авелину Бетанкур.
Анте Йозичу 57 лет. Он был рукоположен в священники в 1992 году, а спустя семь лет поступил на дипломатическую службу Святого Престола. Впоследствии он работал в апостольской нунциатуре в Индии, России и в Гонконге.
До недавнего времени Йозич возглавлял ватиканскую дипмиссию в Беларуси, а до этого – в Кот-д’Ивуаре.
Хорватский иерарх имеет докторскую степень по каноническому праву (Utroque Iure) и говорит на девяти языках – итальянском, испанском, английском, французском, португальском, немецком, русском, китайском и польском.
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