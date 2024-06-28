

Правящая «Мечта» голосует за запрет «пропаганды ЛГБТ», Венецианская комиссия вносит поправки

28.06.2024 15:30





Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о запрете «пропаганды ЛГБТ». Документ поддержали 78 парламентариев, представляющих большинство в парламенте, а оппозиция бойкотировала голосование.



Второе и третье чтения состоятся осенью 2024 года. Рассматриваемый законопроект предусматривает запрет на миграцию трансгендеров, усыновление детей однополыми парами и распространение информации, связанной с ЛГБТК+.



Венецианская комиссия выразила сожаление, что законодательная инициатива, направленная на дополнение Конституции Грузии и затрагивающая очень чувствительные вопросы, была выдвинута в период, характеризующийся сильными и продолжительными многочисленными протестами и сильной политической и социальной напряженностью, и тем более, это происходит всего за несколько месяцев до выборов с игнорированием опасений, высказанных рядом международных наблюдателей.



Разработанный в Грузии законопроект аналогичен действующему в России закону о запрете «пропаганды ЛГБТ». Ранее в Грузии был принят закон об «иностранных агентах», который также называют калькой с российских документов.



С учетом прецедентного права Европейского суда по правам человека и предыдущих заключений Венецианской комиссии по указанному вопросу, соответствие [инициированных законодательных] поправок с европейскими и международными стандартами не может быть установлено по вышеупомянутым причинам, и даже предложение принять такой текст в Грузии порождает риск (еще более) усугубить враждебную и стигматизирующую среду в отношении LGBTI-людей.



— «Соответственно, Венецианская комиссия рекомендует официальным лицам Грузии полностью пересмотреть данную законодательную инициативу и не приступать к ее принятию», — говорится в заключении Венецианской комиссии.



Еще 25 марта сего года на брифинге в офисе правящей партии исполнительный секретарь «Грузинской мечты» [миллиардера Б.Иванишвили] Мамука Мдинарадзе заявил, что на этом этапе будут инициированы конституционные изменения, где «будут четко прописаны гарантии семейных ценностей и защиты несовершеннолетних».



Однако на данном этапе только правящее большинство вместе с лояльными ему «европейскими социалистами» не имеет необходимого количества (113 голосов) для принятия конституционных поправок.



Ни одна авторитетная научная организация не подтверждает на основе исследования, где говорится, что какая-либо «пропаганда» может изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека.



Во многих частях мира, в том числе в США, этой темой манипулируют многие ультраконсервативные группировки, однако без серьёзного научного обоснования. Есть те, кто утверждает или утверждал в прошлом, что определенные «терапевтические методы» могут изменить ориентацию или идентичность ЛГБТ.



Некоторые из таких псевдотерапевтов позже извинились за свою вредную и опасную практику, а некоторые даже объявили себя геями.





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