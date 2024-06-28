

Правящая команда планирует принять «закон об амнистии»

28.06.2024 16:50





Правящая команда планирует принять «закон об амнистии». Как заявил на пленарном заседании парламента премьер-министр Ираклий Кобахидзе, «Грузинская мечта» инициирует законодательную инициативу в ближайшее время и примет в первом чтении в июле.



По его словам, законодательный орган окончательно, во всех трех чтениях примет «закон об амнистии» в сентябре.



«Мы активно работали, Министерство юстиции было активно включено в рабочий процесс. Уже составлен список соответствующих статей, пунктов Уголовного кодекса Грузии, которые могут быть связаны с освобождением лиц в порядке амнистии. Мы запланировали в ближайшие дни инициировать соответствующий законопроект. В июле, наверное, нам придется говорить на внеочередной сессии, нужно будет обсудить определенные вопросы, и в июле можно будет принять этот законопроект в первом чтении, чтобы в сентябре принятие «закона об амнистии» завершилось в трех чтениях.



Сегодняшние данные не оптимальны. У нас в учреждениях по исполнению наказаний до 10 000 заключенных, и важно, чтобы в ближайшем будущем количество заключенных серьезно сократилось, чтобы приблизиться к оптимальному европейскому показателю. Для этого желательно было бы сократить число заключенных минимум, примерно на 1/3, и мы думаем, что «закон об амнистии» внесет серьезный вклад», - заявил Кобахидзе.





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