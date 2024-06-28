

Шалва Папуашвили об оппозиции

28.06.2024 16:55





Определенное дежавю 2020 года - эти пустые кресла показывают именно их [оппозиции] идейную пустоту и их зависимость от воли других, - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на пленарном заседании парламента.



По словам Папуашвили, грузинский народ покажет оппозиции ее место так же, как это произошло на парламентских выборах 2020 года.



"Наша весенняя сессия подходит к своему завершению, и у парламента этого созыва и во время осенней сессии будет не много времени, есть определенное дежавю 2020 года. И сейчас мы видим пустые кресла на стороне оппозиции, радикальная оппозиция не посещает заседание парламента. Мы помним 2020-21 годы, хотя и тогда они были фальшивыми и являются сейчас. И тогда они были носителями чужой воли и являются сейчас. Как тогда грузинский народ показал им свое место, точно так же укажет и сейчас. Поэтому эти пустые кресла показывают именно их идейную пустоту и зависимость от чужой воли», - сказал Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





