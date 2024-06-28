

Кобахидзе заявил, что Грузия больше всех будет готова к вступлению в ЕС к 2030 году

28.06.2024 17:22





Грузия к 2030 году станет членом Евросоюза, поскольку будет готова ко вступлению в сообщество лучше других стран-кандидатов. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе, представляя парламенту отчет о работе правительства за год.



«Разумеется, условия, предусмотренные повесткой дня ассоциации и девятью приоритетами, будут и дальше выполняться. К 2030 году Грузия будет наиболее готова среди стран-кандидатов стать полноправным членом Евросоюза», — заявил Кобахидзе.



Он также обещает «продолжить активное сотрудничество с НАТО». «У нас очень продуктивное сотрудничество по различным направлениям, в том числе в военной и оборонной сферах. Углубление этого сотрудничества останется одним из главных приоритетов нашего правительства», — заявил премьер.



В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а Грузии предоставить статус кандидата на вступление.



В соответствии с этими рекомендациями Грузия получила статус при условии выполнения девяти шагов. Они включают снижение политической поляризации, борьбу с антизападной дезинформацией, защиту прав человека и масштабные реформы в разных сферах.



Сегодня власти продолжают декларировать, что привержены евроатлантическому будущему, но в ЕС и США так не считают. В преддверии парламентских выборов правительство «Грузинской мечты» выдвинуло ряд спорных инициатив, которые на Западе назвали антидемократическими. В их числе уже принятый закон об иноагентах и законопроект о борьбе с «ЛГБТ-пропагандой».



По итогам саммита ЕС 27 июня Европейский совет призвал власти Грузии к смене курса, предупредив о приостановке процесса приема в Евросоюз.





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