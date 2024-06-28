

Оппозиционер премьеру Грузии: чьим интересам вы служите? Кремля?

28.06.2024 17:24





Премьер-министр Грузии выступает в «полупустом зале (парламента) не только из-за демарша депутатов, но и из-за демарша послов ЕС и НАТО», заявила оппозиционный депутат Теона Акубардия. Парламентарий задала несколько вопросов Ираклию Кобахидзе, выступавшему с годовым отчетом в Высшем законодательном органе, а затем присоединилась к демаршу:



«Я решила прервать этот демарш на 2 минуты, чтобы задать вопросы, важные для народа, и мои вопросы касаются реального суверенитета страны, членства в НАТО и Евросоюзе, а также интересов страны и обороноспособности.



Вопрос номер один – в то время как возвращение вынужденных переселенцев из оккупированных регионов Абхазии и Цхинвали в свои дома было заявленным интересом Грузии, и вы поблагодарили Китай за то, что он не проголосовал за эту резолюцию в ООН, на чьей стороне вы и Иванишвили о, что вы ответите многочисленным переселенцам по этому поводу?



Когда оккупанты убили Тамаза Гинтури возле храма Святого Георгия в Кирбали, вы не включили его убийц в список Татунашвили-Отозория и не представили этот список здесь в виде отчета…



Когда вы из-за использования авторитарных методов жертвуете армией, чтобы остаться без поддержки Запада, чьим интересам вы служите? Кремля?



Пока вы являетесь главным носителем антизападной дезинформации, о чем вам открыто говорит Евросоюз, когда вы сами закрыли дверь Евросоюза, как и НАТО, и только Кремль вас за это хвалит, а вы предлагаете восстановить дипломатическую отношения без 20% страны, чьим интересам вы служите, если не Кремлю?» — спросила Акубардия.



На что ответил председатель парламента.



«То, что вы говорите от имени народа – это отдельная комедия», — сказал Шалва Папуашвили.



Источник: СОВА

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